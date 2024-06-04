Телеведущая Ксения Бородина научилась доить корову: "Первая, кто доил корову в Cartier"

Ксения Бородина показала, как доит корову

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина освоила профессию доярки.

Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman

Ксения Бородина опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором доит корову. Телеведущая села рядом с пятнистой Бурёнкой и принялась выдаивать из вымени молоко.

"Деревенский вайп он такой. Захочешь молочка, то ведро в руки и пошла", — написала звезда ТВ под кадрами.

Подписчиков позабавил такой контент.

"Вы, наверное, первая, кто доил корову в Cartier"; "Хвост надо привязывать к ноге": "Вот это поворот жизни на 180 градусов", — писали фолловеры под постом Бородиной.

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