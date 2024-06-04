Телеведущая Ксения Бородина научилась доить корову: "Первая, кто доил корову в Cartier"

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина освоила профессию доярки.
Ксения Бородина опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором доит корову. Телеведущая села рядом с пятнистой Бурёнкой и принялась выдаивать из вымени молоко.
"Деревенский вайп он такой. Захочешь молочка, то ведро в руки и пошла", — написала звезда ТВ под кадрами.
Подписчиков позабавил такой контент.
"Вы, наверное, первая, кто доил корову в Cartier";
"Хвост надо привязывать к ноге":
"Вот это поворот жизни на 180 градусов", — писали фолловеры под постом Бородиной.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?