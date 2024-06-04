Продюсер Яна Рудковская показала маму в купальнике на Мальдивах: дарю своей маме роскошный отдых

Яна Рудковская вывезла свою маму на отдых на Мальдивы

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская рассказала, как она заботится о своей родной маме.

Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by Инстаграм Яны Рудковской is licensed under public doman

Яна Рудковская опубликовала в "Инстаграме"* фото со своей мамой. Мать и дочь запечатлены в купальниках в райском пейзаже.

"Я очень рада, что я каждый год дарю своей маме роскошный отдых на Мальдивах, который она очень любит!" — написала продюсер Димы Билана под снимком с родительницей.

Яна отметила, что её мама обладает отличным чувством юмора. Она призвала всех любить своих родителей.

Ранее Яну Рудковскую отчитали за то, что она одела сына как девочку.

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