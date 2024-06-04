Филиппу Киркорову снова разрешили въезд в Молдавию

Суд Кишинева снял запрет на въезд в Молдавию для Филиппа Киркорова

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Районный суд Кишинева отменил запрет на въезд в Молдавию для Филиппа Киркорова, введенный в 2022 году. Информация об этом опубликована на едином портале судебных инстанций страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Причина отмены решения не уточняется, но известно, что она была принята по запросу представителей защиты исполнителя. Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Апелляционной палате Кишинева. Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства республики некоторым участникам группы "Би-2" и их семьям.