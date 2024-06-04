Филиппу Киркорову снова разрешили въезд в Молдавию

Районный суд Кишинева отменил запрет на въезд в Молдавию для Филиппа Киркорова, введенный в 2022 году. Информация об этом опубликована на едином портале судебных инстанций страны.
Причина отмены решения не уточняется, но известно, что она была принята по запросу представителей защиты исполнителя. Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Апелляционной палате Кишинева. Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства республики некоторым участникам группы "Би-2" и их семьям.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?