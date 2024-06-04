Никас Сафронов считает, что Заворотнюк заразилась раком от другого человека

Никас Сафронов предположил, что Анастасия Заворотнюк могла заразиться раком

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Художник Никас Сафронов высказал мнение, что актриса Анастасия Заворотнюк могла заразиться раком от другого человека, пишет MK. RU. По его словам, некоторые ученые считают, что определенные виды рака могут передаваться как вирусы при генетической предрасположенности.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Заворотнюк

Однако Сафронов также отметил, что Заворотнюк могла заболеть из-за стресса, который часто испытывают артисты. Заворотнюк узнала о своем диагнозе в 2019 году и скончалась 1 июня, после чего Леонид Агутин выпустил клип в память о ней.