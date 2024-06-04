Никас Сафронов считает, что Заворотнюк заразилась раком от другого человека

Художник Никас Сафронов высказал мнение, что актриса Анастасия Заворотнюк могла заразиться раком от другого человека, пишет MK. RU. По его словам, некоторые ученые считают, что определенные виды рака могут передаваться как вирусы при генетической предрасположенности.
Однако Сафронов также отметил, что Заворотнюк могла заболеть из-за стресса, который часто испытывают артисты. Заворотнюк узнала о своем диагнозе в 2019 году и скончалась 1 июня, после чего Леонид Агутин выпустил клип в память о ней.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?