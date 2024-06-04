Невеста Гарика Харламова Катерина Ковальчук снялась в "магической" фотосессии: день экстаза

Невеста Гарика Харламова поделилась огненными фото

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Катерина Ковальчук, которой комик Гарик Харламов сделал предложение, показала процесс впечатляющей фотосессии.

Фото: https://www.instagram.com/katerinakovalchyk by Инстаграм Катерины Ковальчук is licensed under public doman

Звезда сериала "Гасар" Катерина Ковальчук опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором позирует в платье из серебряных полос. Актриса игриво двигалась во время съёмки под одобрительные комментарии фотографа.

Сама Катерина назвала фотосессию магической.

"Это божественно. Катя, ну просто у нас сегодня день экстаза", — сказала фотограф.

Ранее Катерина Ковальчук поделилась романтичным фото в обнимку с Гариком Харламовым.

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