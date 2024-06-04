Невеста Гарика Харламова Катерина Ковальчук снялась в "магической" фотосессии: день экстаза

Актриса Катерина Ковальчук, которой комик Гарик Харламов сделал предложение, показала процесс впечатляющей фотосессии.
Звезда сериала "Гасар" Катерина Ковальчук опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором позирует в платье из серебряных полос. Актриса игриво двигалась во время съёмки под одобрительные комментарии фотографа.
Сама Катерина назвала фотосессию магической.
"Это божественно. Катя, ну просто у нас сегодня день экстаза", — сказала фотограф.
Ранее Катерина Ковальчук поделилась романтичным фото в обнимку с Гариком Харламовым.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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