Собчак встала на защиту Урганта: скандал набирает обороты

Ксения Собчак заступилась за Ивана Урганта после критики подкаста

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак выступила в защиту Ивана Урганта после критики, возникшей из-за его участия в подкасте "Kuji Podcast". В Telegram-канале Собчак выразила своё уважение и любовь к Урганту, назвав его талантливым комиком России.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Она считает критику в его адрес "жутко несправедливой", отмечая, что Ургант шутит в выпуске, потому что ведущие избегают обсуждения сложных тем. Собчак подчеркнула, что новые "красные флаги" и ограничения появляются каждую неделю, предлагая предупредить зрителей о неизбежных темах.

В подкасте Ургант признался, что не верил в успех вечернего шоу в России и был счастлив, когда понял, что можно шутить, как зарубежные юмористы.