Собчак встала на защиту Урганта: скандал набирает обороты

Ксения Собчак выступила в защиту Ивана Урганта после критики, возникшей из-за его участия в подкасте "Kuji Podcast". В Telegram-канале Собчак выразила своё уважение и любовь к Урганту, назвав его талантливым комиком России.
Она считает критику в его адрес "жутко несправедливой", отмечая, что Ургант шутит в выпуске, потому что ведущие избегают обсуждения сложных тем. Собчак подчеркнула, что новые "красные флаги" и ограничения появляются каждую неделю, предлагая предупредить зрителей о неизбежных темах.
В подкасте Ургант признался, что не верил в успех вечернего шоу в России и был счастлив, когда понял, что можно шутить, как зарубежные юмористы.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?