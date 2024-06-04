Дина Саева купила сумку за миллионы рублей

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева продемонстрировала в своем Instagram*-аккаунте новый аксессуар — сумку Hermes Birkin сиреневого оттенка, стоимостью 3,3 миллиона рублей.
В своем посте 24-летняя инфлюэнсерша показала распаковку продукции французского модного дома и назвала сумку "долгожданной". Кроме того, Саева достала из коробки сандалии аналогичного цвета из козьей кожи, стоимостью около 70 тысяч рублей.
В мае модель Елена Перминова, жена российского бизнесмена Александра Лебедева, также продемонстрировала свою роскошную покупку — сумку Chanel за 723 тысячи рублей.
* — запрещенная социальная сеть в России.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?