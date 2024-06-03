Сбежавший из России внук Пугачёвой пытается продать бабушкину недвижимость

Музыкант Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, проживающий в США, пытается дистанционно продать элитную дачу в Истре, подаренную ему бабушкой. По данным "Комсомольской правды", Пресняков и его жена Алена Краснова обосновались в Лос-Анджелесе. Впервые он попытался продать дом в коттеджном поселке Малые Бережки в 2023 году за 225 млн рублей, но вскоре снял его с продажи.
В мае 2024 года он выставил дачу на продажу за 132,5 млн рублей, а затем за 125 млн рублей. Агентство недвижимости позже повысило цену до 136 млн рублей. Дом площадью 760 кв. м. с участком 80 соток пока не нашел покупателей, и Пресняков готов сдать его в аренду за 200 тыс. руб. в месяц. Стоимость дома объясняется его износом и возможными затратами на ремонт.
Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* и детьми покинула Россию в феврале 2022 года после публичной критики специальной военной операции.
* — признан иностранным агентом.
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