Стало известно, на сколько порядок на "Евровидении"

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Охрана "Евровидения" в Мальмё обошлась Швеции в 22 миллиона крон

0:57
Шоу-бизнес

На конкурсе песни "Евровидение" в Мальмё около 1,5 тысячи полицейских поддерживали порядок, что обошлось казне в 22 миллиона крон (2,09 миллиона долларов), сообщило Sveriges Radio.

Охрана "Евровидения" в Мальмё обошлась Швеции в 22 миллиона крон
Фото: Wikipedia by Serecki is licensed under CC BY-SA 4.0

Половина полицейских приехали из других регионов, а около 50 — из Норвегии и Дании. Операция стала одной из крупнейших в истории шведской полиции. Начальник полиции Пер Энгстрём отметил, что окончательные расходы будут выше, но благодаря долгосрочному планированию охрана оказалась дешевле, чем на многих других мероприятиях.

"Евровидение" 2024 года прошло уже в 68-й раз, победителем стал швейцарский певец Немо Меттлер. В дни полуфинала и финала в Мальмё прошли несколько демонстраций, включая масштабные антиизраильские протесты.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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