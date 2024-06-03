Стало известно, на сколько порядок на "Евровидении"

На конкурсе песни "Евровидение" в Мальмё около 1,5 тысячи полицейских поддерживали порядок, что обошлось казне в 22 миллиона крон (2,09 миллиона долларов), сообщило Sveriges Radio.
Половина полицейских приехали из других регионов, а около 50 — из Норвегии и Дании. Операция стала одной из крупнейших в истории шведской полиции. Начальник полиции Пер Энгстрём отметил, что окончательные расходы будут выше, но благодаря долгосрочному планированию охрана оказалась дешевле, чем на многих других мероприятиях.
"Евровидение" 2024 года прошло уже в 68-й раз, победителем стал швейцарский певец Немо Меттлер. В дни полуфинала и финала в Мальмё прошли несколько демонстраций, включая масштабные антиизраильские протесты.
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