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Ольга Орлова ответила нападки после похода на шоу Малахова про Заворотнюк

0:51
Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова оправдалась за поход на шоу Андрея Малахова, где обсуждали Анастасию Заворотнюк.

Ольга Орлова ответила нападки после похода на шоу Малахова про Заворотнюк
Фото: https://vk.com/olgaorlova__1311 by ВК-аккаунт Ольги Орловой is licensed under public doman

Ольгу Орлову раскритиковали после того, как она приняла участие в шоу Малахова, посвященном Анастасии Заворотнюк.

Поклонников звезды сериала "Моя прекрасная няня" возмутило, что в день смерти актрисы певица рассказала о тайных посещениях больницы, где лечилась Анастасия.

Звезда заверила, что её визит на шоу был согласован с родными Заворотнюк.

"Я никогда бы не сделала ничего, что могло бы как-то скомпрометировать Настю и её близких. Я очень трепетно относилась к ней, и так останется навсегда", — объяснила Ольга в социальных сетях.

Ранее Ольга Орлова рассказала, как ходила в больницу к Анастасии Заворотнюк.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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