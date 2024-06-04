Певица Ольга Орлова оправдалась за поход на шоу Андрея Малахова, где обсуждали Анастасию Заворотнюк.
Ольгу Орлову раскритиковали после того, как она приняла участие в шоу Малахова, посвященном Анастасии Заворотнюк.
Поклонников звезды сериала "Моя прекрасная няня" возмутило, что в день смерти актрисы певица рассказала о тайных посещениях больницы, где лечилась Анастасия.
Звезда заверила, что её визит на шоу был согласован с родными Заворотнюк.
"Я никогда бы не сделала ничего, что могло бы как-то скомпрометировать Настю и её близких. Я очень трепетно относилась к ней, и так останется навсегда", — объяснила Ольга в социальных сетях.
Ранее Ольга Орлова рассказала, как ходила в больницу к Анастасии Заворотнюк.
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