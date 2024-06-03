Ваш автомобиль может загореться: почему нельзя заправлять бак до полного в жару

Технический директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов предупреждает, что в жаркую погоду заправка топливного бака до максимума может привести к возгоранию автомобиля.
Из-за увеличения внутреннего давления в баке горючее может выдавливаться через вентиляционный клапан, что повышает риски возгорания. Родионов рекомендует избегать полной заправки в жару.
Также он советует не парковать автомобили под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к изменению структуры резины и появлению трещин на боковых поверхностях покрышек.
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