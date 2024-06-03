Собчак рассказала о судьбе мальчика из Тувы, на которым издевались старшеклассники

Ксения Собчак рассказала, что приняла участие в судьбе мальчика из Тувы после жуткой истории с насилием
Собчак объяснила, что "в режиме тишины" перевезла ребёнка в Москву, где мальчик проходит реабилитацию в лучшей столичной больнице.
"Они наконец в безопасности. Подальше от родственников-насильников, давления, косых взглядов", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Журналистка отметила, что в своей деятельности она придерживалась принципа, который гласит "сначала делай — потом говори".
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