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Собчак рассказала о судьбе мальчика из Тувы, на которым издевались старшеклассники

Собчак помогла семье мальчика, которого подвергли насилию в Туве

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, что приняла участие в судьбе мальчика из Тувы после жуткой истории с насилием

Собчак помогла семье мальчика, которого подвергли насилию в Туве
Фото: @xenia_sobchak_bot by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

Собчак объяснила, что "в режиме тишины" перевезла ребёнка в Москву, где мальчик проходит реабилитацию в лучшей столичной больнице.

"Они наконец в безопасности. Подальше от родственников-насильников, давления, косых взглядов", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка отметила, что в своей деятельности она придерживалась принципа, который гласит "сначала делай — потом говори".

Ранее Леру Кудрявцеву возмутило избиение ребёнка в больнице на Вольской.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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