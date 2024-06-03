Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Герой России Липовой: черноморский регион обладает надёжной ПВО
Эксперты назвали породы спокойных кошек
Четыре распространенных заблуждения о винирах, которым вы все еще доверяете
Во всём мире набирает популярность "медленный туризм"
«Изменяющий правила игры» метод приготовления яичницы за 2 минуты без жарки
Политолог Кошкин: заявления Трампа по ситуации в Газе связаны с выборами в США
Reuters: минтранс Японии уличил Toyota и Mazda в нарушении тестов на безопасность
Как приготовить сливочный салат из свёклы и ананаса
Чем подкормить крыжовник в июне?
Актёра Сергея Жигунова упрекнули в том, что он не пришёл проститься с Анастасией Заворотнюк

Актёр Сергей Жигунов не пришёл на похороны Заворотнюк

1:00
Шоу-бизнес

Актёр Сергей Жигунов, игравший с Анастасией Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня", разочаровал поклонников, так как не пришёл на похороны актрисы.

Актёр Сергей Жигунов не пришёл на похороны Заворотнюк
Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by Инстаграм Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Поклонники упрекнули Жигунова, который проигнорировал похороны Заворотнюк. Публика надеялась, что он проводит актрису в последний путь, так как он занимал важное место в жизни звезды сериала "Моя прекрасна няня".

Во время съёмок сериала у артистов завязался роман. Ради Заворотнюк Сергей бросил жену Веру Новикову.

Вопреки ожиданиям, Жигунова не заметили на траурной церемонии прощания с актрисой, которая 5 лет боролась с онкологическим заболеванием.

Не понравилось зрителям и то, что Жигунов никак не высказался о смерти женщины, с которой у него были отношения.

Интернет-пользователи выразили надежду на то, что Жигунов тайно посетил похороны Заворотнюк, скрываясь от камер журналистов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Борная кислота простимулирует образование ягод клубники
Ягод клубники будет много: в период цветения обязательно опрысните кусты этими средствами
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
СМИ "Страна" сообщило об аресте в Киеве группы "чёрных трансплантологов" Любовь Степушова Разрешить бить по России комплексом Patriot может лишь Пентагон Дмитрий Плотников ХАМАС "прогнул" президента США Юрий Бочаров
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Последние материалы
Костомаров пообещал, что будет болеть за российских теннисистов на ОИ-2024
Покупатели неофициально ввезённых авто могут столкнуться с рисками
Продолжение сериала "Офис" будет называться "Газета"
Эксперт РАН Остроухова: овечье молоко снижает вероятность ожирения, диабета и рака
Кинологи назвали ошибки во время дрессировки
Полис ДМС может действовать за пределами региона проживания
Туристка рассказала про различия между немецкими и русскими женщинами
Астролог рассказала, какие цвета маникюра принесут удачу летом 2024 года
Мини-бутерброды с сыром и укропом: закуска на скорую руку
Засушливые пустыни пожирают пастбища Земли, угрожая миллиардам людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников