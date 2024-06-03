Актёра Сергея Жигунова упрекнули в том, что он не пришёл проститься с Анастасией Заворотнюк

Актёр Сергей Жигунов, игравший с Анастасией Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня", разочаровал поклонников, так как не пришёл на похороны актрисы.
Поклонники упрекнули Жигунова, который проигнорировал похороны Заворотнюк. Публика надеялась, что он проводит актрису в последний путь, так как он занимал важное место в жизни звезды сериала "Моя прекрасна няня".
Во время съёмок сериала у артистов завязался роман. Ради Заворотнюк Сергей бросил жену Веру Новикову.
Вопреки ожиданиям, Жигунова не заметили на траурной церемонии прощания с актрисой, которая 5 лет боролась с онкологическим заболеванием.
Не понравилось зрителям и то, что Жигунов никак не высказался о смерти женщины, с которой у него были отношения.
Интернет-пользователи выразили надежду на то, что Жигунов тайно посетил похороны Заворотнюк, скрываясь от камер журналистов.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.