Актёра Сергея Жигунова упрекнули в том, что он не пришёл проститься с Анастасией Заворотнюк

Актёр Сергей Жигунов не пришёл на похороны Заворотнюк

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Жигунов, игравший с Анастасией Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня", разочаровал поклонников, так как не пришёл на похороны актрисы.

Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by Инстаграм Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Поклонники упрекнули Жигунова, который проигнорировал похороны Заворотнюк. Публика надеялась, что он проводит актрису в последний путь, так как он занимал важное место в жизни звезды сериала "Моя прекрасна няня".

Во время съёмок сериала у артистов завязался роман. Ради Заворотнюк Сергей бросил жену Веру Новикову.

Вопреки ожиданиям, Жигунова не заметили на траурной церемонии прощания с актрисой, которая 5 лет боролась с онкологическим заболеванием.

Не понравилось зрителям и то, что Жигунов никак не высказался о смерти женщины, с которой у него были отношения.

Интернет-пользователи выразили надежду на то, что Жигунов тайно посетил похороны Заворотнюк, скрываясь от камер журналистов.