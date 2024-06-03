Певица Мадонна показала фото в обнимку с 93-летним отцом: с днём рождения, Сильвио

Певица Мадонна поздравила своего отца с 93-летием.
65-летняя Певица Мадонна опубликовала в "Инстаграме"* фото с пожилым отцом.
"Дорогому папочке — с 93-м днём рождения! Сильвио!" — написала под снимком звезда.
Артистка отметила, что её отец прокатился по "американским горкам" жизни, но сохранил оптимизм и трезвость мысли. Девизом отца, по словам певицы, являются слова: "Я буду идти, пока не отвалятся колеса".
Ранее Филипп Киркоров опубликовал фото молодых отца и матери в честь 92-летия Бедроса Киркорова.
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