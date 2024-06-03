Певец Прохор Шаляпин объяснил, кто спонсирует его шикарный отдых на яхте

Прохор Шаляпин отправился в путешествие на яхте с красивой женщиной.
Выпускник "Фабрики звёзд" снова демонстрирует свою шикарную жизнь в "Инстаграме"*. На этот раз артист показал, как он плавает на яхте в компании певицы Анны Калашниковой.
"Спонсор нашего путешествия — ваша старость", — сказал Прохор, греясь под лучами ласкового крымского солнца.
Он анонсировал новую роль Калашниковой в сериале "Не одна я в поле кувыркалась".
Ранее Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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