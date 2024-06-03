Певец Прохор Шаляпин объяснил, кто спонсирует его шикарный отдых на яхте

Прохор Шаляпин рассказал о спонсорах своего отдыха на яхте

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин отправился в путешествие на яхте с красивой женщиной.

Фото: https://vk.com/prokhorchaliapin by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Выпускник "Фабрики звёзд" снова демонстрирует свою шикарную жизнь в "Инстаграме"*. На этот раз артист показал, как он плавает на яхте в компании певицы Анны Калашниковой.

"Спонсор нашего путешествия — ваша старость", — сказал Прохор, греясь под лучами ласкового крымского солнца.

Он анонсировал новую роль Калашниковой в сериале "Не одна я в поле кувыркалась".

Ранее Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви.

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