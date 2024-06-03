Екатерина Мизулина назвала выступление Ольги Бузовой в Уфе "голой вечеринкой"

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина сравнила концерт Ольги Бузовой в Башкортостане с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой.
Екатерина Мизулина отреагировала на скандал вокруг выступления Ольги Бузовой в Уфе в вызывающем наряде.
"В Уфе случилась своя "голая вечеринка" — в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков", — написала Мизулина в Telegram-канале.
Глава Лиги безопасного Интернета посетовала на то, что россияне живут как бы в двух реальностях: с одной стороны идёт СВО, а с другой — люди продолжают жить по старым правилам.
Ранее Ольга Бузова заявила, что звание "кринж года" следует присудить Насти Ивлеевой.
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