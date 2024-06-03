Екатерина Мизулина назвала выступление Ольги Бузовой в Уфе "голой вечеринкой"

Мизулина отчитала Ольгу Бузову за откровенный наряд в День защиты детей

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Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина сравнила концерт Ольги Бузовой в Башкортостане с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman

Екатерина Мизулина отреагировала на скандал вокруг выступления Ольги Бузовой в Уфе в вызывающем наряде.

"В Уфе случилась своя "голая вечеринка" — в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков", — написала Мизулина в Telegram-канале.

Глава Лиги безопасного Интернета посетовала на то, что россияне живут как бы в двух реальностях: с одной стороны идёт СВО, а с другой — люди продолжают жить по старым правилам.

Ранее Ольга Бузова заявила, что звание "кринж года" следует присудить Насти Ивлеевой.