"Они уехали далеко!": Киркоров отправил детей учиться за границу, а дедушка остался грустить

Дочка Филиппа Киркорова, Алла-Виктория, и его сын Мартин учатся за границей, о чем сообщил журналист Сергей Майоров в передаче "Однажды" на НТВ.
Информацию подтвердил дедушка детей, Бедрос Киркоров, выразивший свою грусть по поводу разлуки с внуками. Бедрос Филиппович рассказал, что очень любит своих внуков: Мартин напоминает ему Филиппа в детстве своей добротой, а Алла-Виктория имеет свое мнение и настойчивость.
Несмотря на радость от успехов внуков, 91-летний дедушка мечтает увидеть их взрослеющими.
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