"Они уехали далеко!": Киркоров отправил детей учиться за границу, а дедушка остался грустить

Дети Филиппа Киркорова учатся за границей: дедушка скучает по внукам

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочка Филиппа Киркорова, Алла-Виктория, и его сын Мартин учатся за границей, о чем сообщил журналист Сергей Майоров в передаче "Однажды" на НТВ.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Информацию подтвердил дедушка детей, Бедрос Киркоров, выразивший свою грусть по поводу разлуки с внуками. Бедрос Филиппович рассказал, что очень любит своих внуков: Мартин напоминает ему Филиппа в детстве своей добротой, а Алла-Виктория имеет свое мнение и настойчивость.

Несмотря на радость от успехов внуков, 91-летний дедушка мечтает увидеть их взрослеющими.