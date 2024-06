"Они уехали далеко!": Киркоров отправил детей учиться за границу, а дедушка остался грустить

Дочка Филиппа Киркорова, Алла-Виктория, и его сын Мартин учатся за границей, о чем сообщил журналист Сергей Майоров в передаче "Однажды" на НТВ.

