Семья Заворотнюк становится жертвой мошенников, просящих деньги от имени актрисы

Мошенники используют имя Заворотнюк для обмана: родственники предупреждают

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Родные и знакомые покойной актрисы Анастасии Заворотнюк получают сообщения от мошенников, которые просят деньги якобы от имени семьи. Об этом сообщил Телеграм-канал Мash, выложив скриншот поста с сообщением, якобы написанным Петром Чернышовым, мужем Заворотнюк, с просьбой о финансовой помощи.

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Семья Заворотнюк на всех аккаунтах разместила предупреждение о том, что они не ведут сбор средств, и указали, что у Чернышева нет аккаунтов в соцсетях. Адвокат Шамиль Курамшин отметил, что такие уловки кибер-мошенников были популярны ранее, но сейчас выманить деньги таким образом стало сложнее.