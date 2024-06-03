Семья Заворотнюк становится жертвой мошенников, просящих деньги от имени актрисы

Родные и знакомые покойной актрисы Анастасии Заворотнюк получают сообщения от мошенников, которые просят деньги якобы от имени семьи. Об этом сообщил Телеграм-канал Мash, выложив скриншот поста с сообщением, якобы написанным Петром Чернышовым, мужем Заворотнюк, с просьбой о финансовой помощи.
Семья Заворотнюк на всех аккаунтах разместила предупреждение о том, что они не ведут сбор средств, и указали, что у Чернышева нет аккаунтов в соцсетях. Адвокат Шамиль Курамшин отметил, что такие уловки кибер-мошенников были популярны ранее, но сейчас выманить деньги таким образом стало сложнее.
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