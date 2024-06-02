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"Я заказала сына на первом свидании!": Наташа Королёва о подробностях отношений с Тарзаном

Наташа Королёва рассказала о стремительном начале отношений с Сергеем Глушко

0:42
Шоу-бизнес

Наташа Королева в интервью для YouTube-шоу "Ваша Наташа" раскрыла подробности начала своих отношений с Сергеем Глушко, известным как Тарзан. Королева призналась, что на первой встрече с Глушко "заказала" у него сына, и отношения развивались неожиданно быстро.

Наташа Королёва рассказала о стремительном начале отношений с Сергеем Глушко
Фото: инстаграм аккаунт Наташи Королёвой

Сын Архип родился 19 февраля 2002 года, и пара официально оформила брак уже после его появления на свет. Тарзан сделал предложение в Киеве в день 30-летия Королевой, а свадьбу они сыграли в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Наташа Королёва объяснила, почему предложила избраннице сына съехать из дома.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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