"Я заказала сына на первом свидании!": Наташа Королёва о подробностях отношений с Тарзаном

Наташа Королева в интервью для YouTube-шоу "Ваша Наташа" раскрыла подробности начала своих отношений с Сергеем Глушко, известным как Тарзан. Королева призналась, что на первой встрече с Глушко "заказала" у него сына, и отношения развивались неожиданно быстро.
Сын Архип родился 19 февраля 2002 года, и пара официально оформила брак уже после его появления на свет. Тарзан сделал предложение в Киеве в день 30-летия Королевой, а свадьбу они сыграли в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Наташа Королёва объяснила, почему предложила избраннице сына съехать из дома.
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