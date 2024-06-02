"Я заказала сына на первом свидании!": Наташа Королёва о подробностях отношений с Тарзаном

Наташа Королёва рассказала о стремительном начале отношений с Сергеем Глушко

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наташа Королева в интервью для YouTube-шоу "Ваша Наташа" раскрыла подробности начала своих отношений с Сергеем Глушко, известным как Тарзан. Королева призналась, что на первой встрече с Глушко "заказала" у него сына, и отношения развивались неожиданно быстро.

Фото: инстаграм аккаунт Наташи Королёвой

Сын Архип родился 19 февраля 2002 года, и пара официально оформила брак уже после его появления на свет. Тарзан сделал предложение в Киеве в день 30-летия Королевой, а свадьбу они сыграли в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Наташа Королёва объяснила, почему предложила избраннице сына съехать из дома.