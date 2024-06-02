Садальский раскритиковал откровенный наряд Бузовой на концерте в День защиты детей

Станислав Садальский прокомментировал скандал с вступлением Ольги Бузовой в Уфе в откровенном наряде в День защиты детей.
Садальский назвал Бузову любимой ведущей "Газпром-Медиа"
"Оленька Бузова учла, что особенностью Башкортостана является многонациональность населения", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёр отметил, что звезда показала красивую фигуру, спев под фонограмму.
"Что-то мне показалось, слегка располнела?" — задался вопросом Садальский.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова нарвалась на хейт за то, что выступила в Уфе в День защиты детей в кожаных трусах.
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