Садальский раскритиковал откровенный наряд Бузовой на концерте в День защиты детей

Садальский высказался о наряде Бузовой на концерте в День защиты детей

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Станислав Садальский прокомментировал скандал с вступлением Ольги Бузовой в Уфе в откровенном наряде в День защиты детей.

Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman

Садальский назвал Бузову любимой ведущей "Газпром-Медиа"

"Оленька Бузова учла, что особенностью Башкортостана является многонациональность населения", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр отметил, что звезда показала красивую фигуру, спев под фонограмму.

"Что-то мне показалось, слегка располнела?" — задался вопросом Садальский.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова нарвалась на хейт за то, что выступила в Уфе в День защиты детей в кожаных трусах.