Актрису Марию Шукшину возмутила Нюша из "Смешариков" в образе статуи Свободы

Мария Шукшина раскритиковала мультперсонажа Нюшу из "Смешариков"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина обратила внимание на непатриотичный портрет мультипликационного персонажа Нюша из "Смешариков".

Фото: web.archive.org by pcwiles is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Мария Шукшина опубликовала в своём Telegram-канале пост с фото мультперсонажа Нюша из мультфильма "Смешарики". На фото свинюшка изображена в образе статуи Свободы. Такой портрет украшал обложку майского выпуска детского журнала.

Пост под фото гласил, что Нюша запечатлена в образе, характерном для вражеской страны.

Ранее Мария Шукшина выразила недовольство тем, что участники "голой вечеринки" Филипп Киркоров и Лолита Милявская были прощены и с триумфом возвращаются на ТВ.