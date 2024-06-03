Актрису Марию Шукшину возмутила Нюша из "Смешариков" в образе статуи Свободы

Актриса Мария Шукшина обратила внимание на непатриотичный портрет мультипликационного персонажа Нюша из "Смешариков".
Мария Шукшина опубликовала в своём Telegram-канале пост с фото мультперсонажа Нюша из мультфильма "Смешарики". На фото свинюшка изображена в образе статуи Свободы. Такой портрет украшал обложку майского выпуска детского журнала.
Пост под фото гласил, что Нюша запечатлена в образе, характерном для вражеской страны.
Ранее Мария Шукшина выразила недовольство тем, что участники "голой вечеринки" Филипп Киркоров и Лолита Милявская были прощены и с триумфом возвращаются на ТВ.
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