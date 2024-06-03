Юрий Лоза пристыдил чиновников Москвы за засохшие деревья на Ленинском проспекте

Певец Юрий Лоза объяснил, почему высаженные в Москве деревья засыхают после посадки.
Юрий Лоза опубликовал в своём аккаунте в соцсети "ВКонтакте" фото засохших деревьев на Ленинском проспекте Москвы.
Автор и исполнитель хита "Плот" напомнил о своём предупреждении. Он ранее писал, что почва не подходит для высаженных деревьев.
"Их покупают с комом родной земли, и пока дерево его не съест, оно стоит зелёное, но как только ком заканчивается, корни втыкаются в чужую среду, и дерево гибнет", — объяснил артист.
Лоза отметил, что прошлые деревья простояли всего лишь полтора года. Он обратив внимание, что каштаны и липы живы и прекрасно себя чувствуют.
"А куплены были во много раз дешевле", — выразил своё мнение певец.
Ранее сообщалось, что на петуха Юрия Лозы написали жалобу соседи по посёлку.
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