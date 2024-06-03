Юрий Лоза пристыдил чиновников Москвы за засохшие деревья на Ленинском проспекте

Юрий Лоза раскритиковал деятельность по озеленению Москвы

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему высаженные в Москве деревья засыхают после посадки.

Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Юрий Лоза опубликовал в своём аккаунте в соцсети "ВКонтакте" фото засохших деревьев на Ленинском проспекте Москвы.

Автор и исполнитель хита "Плот" напомнил о своём предупреждении. Он ранее писал, что почва не подходит для высаженных деревьев.

"Их покупают с комом родной земли, и пока дерево его не съест, оно стоит зелёное, но как только ком заканчивается, корни втыкаются в чужую среду, и дерево гибнет", — объяснил артист.

Лоза отметил, что прошлые деревья простояли всего лишь полтора года. Он обратив внимание, что каштаны и липы живы и прекрасно себя чувствуют.

"А куплены были во много раз дешевле", — выразил своё мнение певец.

Ранее сообщалось, что на петуха Юрия Лозы написали жалобу соседи по посёлку.