Егор Крид отправил 5 млн рублей на благотворительность

Егор Крид вновь вызвал восхищение своих поклонников, пожертвовав 5 миллионов рублей на благотворительность. На этот раз сумма была разделена на восемь частей и направлена в различные фонды.
Куда Егор Крид пожертвовал деньги:
Поклонники рады, что их кумир активно занимается благотворительностью:
Какой ты молодец!
Человек с большим сердцем!
Егор, ты сигма!
Круто! Давай в следующий раз в приют для животных.
Егор Крид занимается благотворительностью не впервые. Ранее он пожертвовал 5 миллионов рублей ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.