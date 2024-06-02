Егор Крид отправил 5 млн рублей на благотворительность

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Егор Крид вновь вызвал восхищение своих поклонников, пожертвовав 5 миллионов рублей на благотворительность. На этот раз сумма была разделена на восемь частей и направлена в различные фонды.

Фото: Инстаграм аккаунт Егора Крида

Куда Егор Крид пожертвовал деньги:

1 млн рублей — фонд добрых дел "Мир чудес", который оказывает помощь детям;

1 млн рублей — в Казахстан на лечение тяжело больного ребенка;

1 млн рублей — фонд "Шаг вместе", поддерживающий детей с ДЦП;

500 тысяч рублей — Фонд "Доверие", который помогает людям с алкогольной и наркотической зависимостью и их семьям;

500 тысяч рублей — фонд "Добродомик", помогающий пожилым людям;

1 млн рублей — частные пожертвования по 250,000 рублей и 500,000 рублей.

Поклонники рады, что их кумир активно занимается благотворительностью:

Какой ты молодец! Человек с большим сердцем! Егор, ты сигма! Круто! Давай в следующий раз в приют для животных.

Егор Крид занимается благотворительностью не впервые. Ранее он пожертвовал 5 миллионов рублей ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам.