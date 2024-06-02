Волочкова сообщила, что не хочет "совершать ошибку своей мамы"

Волочкова боится совершить ошибку после знакомства с другом дочери

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У 18-летней Ариадны, дочери Анастасии Волочковой, есть постоянный молодой человек, и девушка вместе с ним приезжает навещать мать. Балерина отметила, что принимает любой выбор своей дочери, так как это её личное дело.

Фото: Инстаграм аккаунт Анастасии Волочковой

"Не хочу повторить ошибку своей матери, которая постоянно вмешивалась в мои отношения с мужчинами. Она портила эти отношения и делала так, чтобы я расставалась с теми, кого действительно любила", — поделилась Волочкова.

Тем не менее, у Анастасии есть свои мысли насчёт избранника Ариадны.

"Я выразила свои небольшие опасения, но в мягкой форме. Главное, чтобы она следовала своему сердцу. Просто Ариша унаследовала от меня такие черты, как чрезмерная доверчивость, открытость и искренность. Поэтому ей нужно быть очень осторожной", — добавила балерина.

Поклонникам Анастасии Волочковой известно, что отношения между балериной и её дочерью Ариадной не всегда складывались гладко. Однако сейчас между ними царит мир.