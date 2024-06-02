Ивлеева откроет бар азиатской кухни после "голой вечеринки"

Настя Ивлеева открывает бар с азиатской кухней

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В начале июня Анастасия Ивлеева откроет бар с азиатской кухней под названием Nudles, как сообщается на странице заведения "ВКонтакте". В меню будут представлены блюда из Пекина, Токио, Бангкока, Сеула и Сингапура.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Ивлеевой

Еще в марте СМИ и социальные сети сообщали, что телеведущая планирует открыть заведение общественного питания на фоне событий после "голой" вечеринки. В меню можно было найти коктейли с названиями "Слезы Ивлеевой", "Почти голый коктейль" и "Коктейль с извинениями".

Ресторатор Александр Пичугин заявлял, что бар Nudles полностью принадлежит ему. В 2022 году Пичугин и Ивлеева стали соучредителями ООО "Блеск" и планировали совместно открыть кафе. Однако, по словам Пичугина, проект был заморожен по ряду причин.