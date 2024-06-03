Певец Филипп Киркоров отправил сына Мартина и дочь Аллу-Викторию учиться за границу

Дети Филиппа Киркорова учатся за рубежом

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров рассказал, что скучает по внукам, которые учатся далеко.

Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Отцу Филиппа Киркоров исполнилось 92 года. Пожилой мужчина объяснил, что разлучён со своими любимыми внуками. Судя по рассказу Бедроса Киркорова, певец отправил наследников учиться за рубеж.

Дочке короля российской эстрады Алле-Виктории уже 12 лет, а сыну Мартину — 11 лет. Бедрос Киркоров расстроен тем, что не видится с внучкой и внуком.

"Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко", — рассказал Бедрос.

Ранее певец Григорий Лепс рассказал, что был против того, чтобы его дети учились за рубежом.