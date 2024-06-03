Историк моды Александр Васильев показал возлюбленную, канадскую манекенщицу Хезер Сазеленд

Экс-ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев рассказал историю подруги канадской манекенщицы Хезер Сазелен.
Александр Васильев разместил "Инстаграме"* фото с женщиной, с которой он знаком долгие годы.
"С канадской манекенщицей Хезер Сазеленд мы жили вместе в Париже в начале 1980-х годов", — написал историк моды под фото с рыжеволосой красавицей.
Василев поведал, что его подруга, работавшая с Линдой Евангелистой, совершила глупость и остригла шикарные волосы по совету директора модельного агентства. После этого девушку перестали приглашать на показы.
"Конечно, волосы отрасли. Но время было упущено — на смену пришли новые девушки", — объяснил гуру моды.
Васильев рассказал, что снова встретил возлюбленную в Ванкувере на своём концерте.
"Её ошеломил мой успех у зрителей — количество цветов, аплодисментов и подписанных книг", — рассказал телеведущий.
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