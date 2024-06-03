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Историк моды Александр Васильев показал возлюбленную, канадскую манекенщицу Хезер Сазеленд

Александр Васильев показал женщину, любовь к которой он пронёс через всю жизнь

1:11
Шоу-бизнес

Экс-ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев рассказал историю подруги канадской манекенщицы Хезер Сазелен.

Александр Васильев показал женщину, любовь к которой он пронёс через всю жизнь
Фото: https://www.instagram.com/alexandre_vassiliev by Инстаграм Александра Васильева is licensed under public doman

Александр Васильев разместил "Инстаграме"* фото с женщиной, с которой он знаком долгие годы.

"С канадской манекенщицей Хезер Сазеленд мы жили вместе в Париже в начале 1980-х годов", — написал историк моды под фото с рыжеволосой красавицей.

Василев поведал, что его подруга, работавшая с Линдой Евангелистой, совершила глупость и остригла шикарные волосы по совету директора модельного агентства. После этого девушку перестали приглашать на показы.

"Конечно, волосы отрасли. Но время было упущено — на смену пришли новые девушки", — объяснил гуру моды.

Васильев рассказал, что снова встретил возлюбленную в Ванкувере на своём концерте.

"Её ошеломил мой успех у зрителей — количество цветов, аплодисментов и подписанных книг", — рассказал телеведущий.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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