Певица Татьяна Буланова показала фото со своей свадьбы: "Целый год жена"

Певица Татьяна Буланова опубликовала свадебные фото с мужем.
Татьяна Буданова разметила в "Инстаграме"* снимок со свадебной церемонии, которая состоялась 2 июня 2023 года. На фото Татьяна запечатлена в платье со шлейфом цвета шампань в обнимку с высоким статным супругом по имени Валерий.
"Целый год жена", — написала певица под фото.
Валерий Руднев — третий муж Булановой. Мужчина моложе певицы почти на 19 лет.
Ранее Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца Никиту от футболиста Владислава Радимова.
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