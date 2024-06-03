Певица Татьяна Буланова показала фото со своей свадьбы: "Целый год жена"

Татьяна Буланова отмечает год со дня свадьбы

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова опубликовала свадебные фото с мужем.

Фото: https://www.instagram.com/buslya by Инстаграм Татьяны Булановой is licensed under public doman

Татьяна Буданова разметила в "Инстаграме"* снимок со свадебной церемонии, которая состоялась 2 июня 2023 года. На фото Татьяна запечатлена в платье со шлейфом цвета шампань в обнимку с высоким статным супругом по имени Валерий.

"Целый год жена", — написала певица под фото.

Валерий Руднев — третий муж Булановой. Мужчина моложе певицы почти на 19 лет.

Ранее Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца Никиту от футболиста Владислава Радимова.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской