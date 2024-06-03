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Психолог Марк Бартон объяснил Регине Тодоренко, что мужа-тунеядца нужно бросать: "А секс?"

Регина Тодоренко спросила у психолога, как найти нового мужа

1:04
Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко обратилась к семейному психологу с вопросом о поисках нового мужа.

Регина Тодоренко спросила у психолога, как найти нового мужа
Фото: https://vk.com/regina__t by ВК-аккаунт Регины Тодоренко is licensed under public doman

Регина Тодоренко остановила в коридоре известного психолога Марка Бартона, специализирующегося на отношениях мужчины и женщины.

"Старый муж не устраивает. Хочу нового", — заявила член жюри шоу "Маска", ссылаясь на опыт некой подруги.

Бартон поинтересовался у звезды, чем не устраивает муж. Она объяснила, что он никак не поддерживает, ни морально, ни материально. Гуру психологии заявил, что нужно избавляться от тунеядца. На вопрос, как же найти нового мужа, Бартон дал совет сделать паузу в отношениях хотя бы на полгода.

"А секс? А здоровье как?" — удивилась звезда.

"Вы что не можете полгода без секса прожить?" — в свою очередь удивился Бартон.

"А как?!" — воскликнула Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о желании завести третьего ребёнка.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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