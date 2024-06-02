Лера Кудрявцева и Игорь Макаров снова вместе: встреча на НТВ

Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров поженились в 2013 году и через четыре года у них родилась дочь Мария. Несмотря на крепкий брак, прошлой зимой телеведущая объявила о расставании с мужем, упомянув проблему алкоголизма. Макаров лечился в специализированной клинике.
Недавно он появился в видеоролике на странице Кудрявцевой, что вызвало слухи о возможном примирении. Накануне семья воссоединилась на передаче "Секрет на миллион", где Макаров пришел вместе с 5-летней дочерью Машей. Девочка выразила желание стать телеведущей, как её мама.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.