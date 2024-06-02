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Евгений Петросян рассказал, почему назвал дочь Матильдой

Евгений Петросян объяснил выбор редкого имени для дочери

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Шоу-бизнес

Евгений Петросян, дважды ставший молодым отцом, дал своим детям редкие имена. Сына назвали Ваганом в честь дедушки, но выбор имени Матильда для дочери вызвал вопросы.

Евгений Петросян объяснил выбор редкого имени для дочери
Фото: инстаграм аккаунт Евгения Петросяна

В программе на НТВ Петросян объяснил, что родители просто захотели так назвать девочку, отметив, что это редкое и красивое имя.

Артист подчеркнул, что стремится воспитывать детей правильно, чтобы они стали достойными людьми, гордостью семьи, проявляющими благородство, профессионализм и понимание жизни.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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