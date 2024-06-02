Евгений Петросян рассказал, почему назвал дочь Матильдой

Евгений Петросян, дважды ставший молодым отцом, дал своим детям редкие имена. Сына назвали Ваганом в честь дедушки, но выбор имени Матильда для дочери вызвал вопросы.
В программе на НТВ Петросян объяснил, что родители просто захотели так назвать девочку, отметив, что это редкое и красивое имя.
Артист подчеркнул, что стремится воспитывать детей правильно, чтобы они стали достойными людьми, гордостью семьи, проявляющими благородство, профессионализм и понимание жизни.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.