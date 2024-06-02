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Нюша и Игорь Сивов разводятся, не деля ни копейки

Певица Нюша и Игорь Сивов разводятся без раздела имущества

0:38
Шоу-бизнес

Певица Нюша (Анна Шурочкина) и бизнесмен Игорь Сивов подали заявление о разводе после семи лет брака. У пары есть двое детей: пятилетняя дочь Серафима-Симба и четырехлетний сын Сафрон.

Певица Нюша и Игорь Сивов разводятся без раздела имущества
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным SHOT, Развод проходит без раздела имущества, поскольку у них нет совместной недвижимости или автомобилей. Нюша владеет квартирой в Москве на 159 квадратов, купленной до брака, а Сивов имеет квартиру в Казани. 

Оба супруга продали свои автомобили в последние годы. Пара заверила близких, что останется друзьями.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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