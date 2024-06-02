Нюша и Игорь Сивов разводятся, не деля ни копейки

Певица Нюша (Анна Шурочкина) и бизнесмен Игорь Сивов подали заявление о разводе после семи лет брака. У пары есть двое детей: пятилетняя дочь Серафима-Симба и четырехлетний сын Сафрон.
По данным SHOT, Развод проходит без раздела имущества, поскольку у них нет совместной недвижимости или автомобилей. Нюша владеет квартирой в Москве на 159 квадратов, купленной до брака, а Сивов имеет квартиру в Казани.
Оба супруга продали свои автомобили в последние годы. Пара заверила близких, что останется друзьями.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.