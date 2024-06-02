Скандал в Уфе: Бузову обвинили в непристойном наряде на детском празднике

1 июня Ольга Бузова выступила в Уфе, но ее выступление вызвало критику. Очевидцы отметили, что певица пела под фонограмму, часто не попадая губами в слова, а ее наряд напоминал купальник.
Депутат Курултая Башкортостана Рустем Ахмадинуров выразил возмущение, подчеркнув, что на фестивале, посвященном Дню защиты детей, было много несовершеннолетних, которым не следует видеть таких костюмов. Его мнение поддержали представители местной общественности.
Ранее сообщалось, что Леру Кудрявцеву вывели из себя телефонные мошенники.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.