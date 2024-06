Скандал в Уфе: Бузову обвинили в непристойном наряде на детском празднике

1 июня Ольга Бузова выступила в Уфе, но ее выступление вызвало критику. Очевидцы отметили, что певица пела под фонограмму, часто не попадая губами в слова, а ее наряд напоминал купальник.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.