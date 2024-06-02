Беглый должник: звезда "Дома-2" скрывается на хуторе с долгами в сотни тысяч

Экс-звезду "Дома-2" Венцеслава Венгржановского разыскивают судебные приставы за неуплату кредитов на сумму почти 400 тысяч рублей.
Венгржановский взял кредиты в различных банках и просрочил платежи, самые старые из которых тянутся уже три года.
С 2021 года он проживает на хуторе в Абинском районе Краснодарского края, избегая публичности и не ведя социальные сети. Официально Венгржановский нигде не работает и не зарегистрирован как самозанятый, однако записывает видеопоздравления для фанатов за 6 тысяч рублей.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.