Беглый должник: звезда "Дома-2" скрывается на хуторе с долгами в сотни тысяч

Венцеслав Венгржановский разыскивается за неуплату кредитов на 400 тысяч рублей

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-звезду "Дома-2" Венцеслава Венгржановского разыскивают судебные приставы за неуплату кредитов на сумму почти 400 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Венгржановский взял кредиты в различных банках и просрочил платежи, самые старые из которых тянутся уже три года.

С 2021 года он проживает на хуторе в Абинском районе Краснодарского края, избегая публичности и не ведя социальные сети. Официально Венгржановский нигде не работает и не зарегистрирован как самозанятый, однако записывает видеопоздравления для фанатов за 6 тысяч рублей.