Зверев шокировал правдой о Волочковой: не алкоголь, а голод разрушает балерину

Сергей Зверев рассказал о проблемах с питанием Анастасии Волочковой

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Зверев, друг Анастасии Волочковой, в программе "Алена, блин!" рассказал, что главная проблема балерины сейчас — это не любовь к просекко, а почти полное отсутствие питания.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Волочковой

Зверев объяснил, что слухи о злоупотреблении алкоголем неверны, и истинная проблема в том, что Волочкова практически не ест. Балерина развила комплекс из-за критики своей фигуры и почти перестала принимать пищу.

Зверев привел пример, когда она не ела весь день, и он заказал для нее салат, который она ела только после его настойчивости. Волочкова ранее утверждала, что не страдает алкогольной зависимостью, а ее единственные зависимости — это творчество и балет.