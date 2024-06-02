Зверев шокировал правдой о Волочковой: не алкоголь, а голод разрушает балерину

Сергей Зверев, друг Анастасии Волочковой, в программе "Алена, блин!" рассказал, что главная проблема балерины сейчас — это не любовь к просекко, а почти полное отсутствие питания.
Зверев объяснил, что слухи о злоупотреблении алкоголем неверны, и истинная проблема в том, что Волочкова практически не ест. Балерина развила комплекс из-за критики своей фигуры и почти перестала принимать пищу.
Зверев привел пример, когда она не ела весь день, и он заказал для нее салат, который она ела только после его настойчивости. Волочкова ранее утверждала, что не страдает алкогольной зависимостью, а ее единственные зависимости — это творчество и балет.
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