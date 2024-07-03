Слёзы и поцелуи: Бузова и Манукян снова вместе?

Филипп Киркоров помог Ольге Бузовой и Давиду Манукяну наладить отношения

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров ранее заявил, что приложил все усилия, чтобы помирить Ольгу Бузову и Давида Манукяна.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Во время их совместной работы на программе "Сокровища императора" на ТНТ зрители заметили, что бывшие возлюбленные все еще испытывают чувства друг к другу.

Давид подарил Ольге жемчужное ожерелье, сделанное вручную, что растрогало ее до слез. Блогер Виолетта Чиковани высказала мнение, что поцелуй Бузовой и Манукяна на шоу был вызван нахлынувшими чувствами.

Ранее сообщалось, что певица Пелагея рассказала о подлости бывшего мужа.