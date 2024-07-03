Слёзы и поцелуи: Бузова и Манукян снова вместе?

Филипп Киркоров ранее заявил, что приложил все усилия, чтобы помирить Ольгу Бузову и Давида Манукяна.
Во время их совместной работы на программе "Сокровища императора" на ТНТ зрители заметили, что бывшие возлюбленные все еще испытывают чувства друг к другу.
Давид подарил Ольге жемчужное ожерелье, сделанное вручную, что растрогало ее до слез. Блогер Виолетта Чиковани высказала мнение, что поцелуй Бузовой и Манукяна на шоу был вызван нахлынувшими чувствами.
Ранее сообщалось, что певица Пелагея рассказала о подлости бывшего мужа.
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