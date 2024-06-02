Пугачёва снова в деле: "Не высовывайся, дочка"

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Алла Пугачева перевыпустила трек "Не высовывайся, дочка"

0:53
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выпустила перевыпуск своей песни "Не высовывайся, дочка", которая впервые вышла в 2012 году. Трек уже доступен на всех стриминговых сервисах.

Алла Пугачева перевыпустила трек "Не высовывайся, дочка"
Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Песня написана красноярской писательницей Ниной Алексеевной и содержит призыв Примадонны к дочери не высовываться и оставаться в тени. Причина перевыпуска не уточняется. В тексте песни Пугачева предупреждает дочь о возможных последствиях непослушания, а наследница Пугачевой отвечает, что не может "отсиживаться в скорлупе".

В то же время, дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте, недавно обратилась к Богу за помощью и защитой, проживая в США и сталкиваясь с отменой концертов в России из-за критики. Орбакайте заявляет, что не эмигрировала окончательно, а просто живет в США.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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