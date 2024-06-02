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Певица Нюша показала дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона

Певица Нюша показала дочку и сына

0:59
Шоу-бизнес

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, опубликовала фото с наследниками в День защиты детей.

Певица Нюша показала дочку и сына
Фото: https://www.instagram.com/nyusha_nyusha by Инстаграм певицы Нюши is licensed under public doman

Певица Нюша разместила в "Инстаграме"* фото с дочкой и сыном. Артистка славится своей страстью называть детей необычными именами. Дочку она назвала двойным именем Симба-Серафима, а сына она нарекла старинным именем Саффрон.

Звезда поздравила всех с Днём защиты детей.

"Хочется видеть наших деток счастливыми, и сделать максимум для того, чтобы это было так", — написал артистка под фото.

Недавно стало известно о том, что Нюша разводится с мужем Игорем Сивовым. Артистка отметила, что хочет расстаться с супругом мирно.

Ранее актриса Мария Кожевникова показала всю свою большую семью на одном фото.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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