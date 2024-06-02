Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ароматные свиные отбивные с дижонским соусом
Россиянам посоветовали обратить внимание на золото
Женщина не смогла найти себе мужчину и вышла замуж за призрака пирата XVIII века
Врач Парецкая: вода является одним из самых полезных утренних напитков
Автопром России демонстрирует рост: выпуск машин увеличился на 92,5%
ИИ от Microsoft будет шпионить за пользователем компьютера
Как продлить срок службы каталитического нейтрализатора: советы экспертов
Обязательную медстраховку для туристов в Грузии отложили до 2026 года
Нетрадиционная посадка картофеля
Певица Пелагея рассказала, что вновь ставший отцом Иван Телегин забыл о дочери: "А маленькая Тася ждёт"

Певица Пелагея пожаловалась на равнодушие бывшего мужа к дочери

1:11
Шоу-бизнес

Певица Пелагея рассказала, что бывший муж, хоккеист Иван Телегин, очень редко видится с родной дочерью Таисией.

Певица Пелагея пожаловалась на равнодушие бывшего мужа к дочери
Фото: https://www.instagram.com/p/C2XRWUdNAek/?igsh=dXR6a2JoMDlwaTMz by Инстаграм певицы Пелагеи is licensed under public doman

Певица Пелагея упрекнула экс-супруга в том, что последний раз он встречался с дочерью год назад. Девочка, которая окончила первый класс, по словам артистки, очень ждёт, что папа её навестит.

Звезда рассказала, что Иван Телегин снова стал отцом и живёт в Москве.

"А маленькая Тася ждёт встречи хотя бы раз в год… или просто смски от папы. Ну вот например, — в честь окончания первого класса… хотя бы поздравление с таким важным событием для ребёнка. А вдруг… он вспомнит о ней, своей маленькой принцессе", — написала Пелагея в "Инстаграме"*.

Певица пожаловалась на то, что бывший муж испортил отдых дочери, так как она уже в аэропорту узнала, что Телегин запретил вывозить девочку за рубеж. Малышка, мечтавшая провести время в Турции, вынуждена была остаться дома.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам

Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.

Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Овощи по разному реагируют на это удобрение
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Переброска огромных резервов ВСУ на Харьковское направление бесполезно Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Как приготовить нежный заварной крем со сливками, который напоминает пломбир
Как приготовить нежный заварной крем со сливками, который напоминает пломбир
Последние материалы
Россиянам посоветовали обратить внимание на золото
Женщина не смогла найти себе мужчину и вышла замуж за призрака пирата XVIII века
Врач Парецкая: вода является одним из самых полезных утренних напитков
Автопром России демонстрирует рост: выпуск машин увеличился на 92,5%
ИИ от Microsoft будет шпионить за пользователем компьютера
Как продлить срок службы каталитического нейтрализатора: советы экспертов
Обязательную медстраховку для туристов в Грузии отложили до 2026 года
Нетрадиционная посадка картофеля
Минфин спрогнозировал доходы регионов от увеличения налогов
Рецепт томатного соуса из жареных помидоров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников