Певица Пелагея рассказала, что вновь ставший отцом Иван Телегин забыл о дочери: "А маленькая Тася ждёт"

Певица Пелагея пожаловалась на равнодушие бывшего мужа к дочери

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Пелагея рассказала, что бывший муж, хоккеист Иван Телегин, очень редко видится с родной дочерью Таисией.

Фото: https://www.instagram.com/p/C2XRWUdNAek/?igsh=dXR6a2JoMDlwaTMz by Инстаграм певицы Пелагеи is licensed under public doman

Певица Пелагея упрекнула экс-супруга в том, что последний раз он встречался с дочерью год назад. Девочка, которая окончила первый класс, по словам артистки, очень ждёт, что папа её навестит.

Звезда рассказала, что Иван Телегин снова стал отцом и живёт в Москве.

"А маленькая Тася ждёт встречи хотя бы раз в год… или просто смски от папы. Ну вот например, — в честь окончания первого класса… хотя бы поздравление с таким важным событием для ребёнка. А вдруг… он вспомнит о ней, своей маленькой принцессе", — написала Пелагея в "Инстаграме"*.

Певица пожаловалась на то, что бывший муж испортил отдых дочери, так как она уже в аэропорту узнала, что Телегин запретил вывозить девочку за рубеж. Малышка, мечтавшая провести время в Турции, вынуждена была остаться дома.

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