Певица Пелагея рассказала, что вновь ставший отцом Иван Телегин забыл о дочери: "А маленькая Тася ждёт"

Певица Пелагея рассказала, что бывший муж, хоккеист Иван Телегин, очень редко видится с родной дочерью Таисией.
Певица Пелагея упрекнула экс-супруга в том, что последний раз он встречался с дочерью год назад. Девочка, которая окончила первый класс, по словам артистки, очень ждёт, что папа её навестит.
Звезда рассказала, что Иван Телегин снова стал отцом и живёт в Москве.
"А маленькая Тася ждёт встречи хотя бы раз в год… или просто смски от папы. Ну вот например, — в честь окончания первого класса… хотя бы поздравление с таким важным событием для ребёнка. А вдруг… он вспомнит о ней, своей маленькой принцессе", — написала Пелагея в "Инстаграме"*.
Певица пожаловалась на то, что бывший муж испортил отдых дочери, так как она уже в аэропорту узнала, что Телегин запретил вывозить девочку за рубеж. Малышка, мечтавшая провести время в Турции, вынуждена была остаться дома.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.