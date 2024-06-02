Анастасия Волочкова показала архивное фото с маленькой дочкой Ариадной

Волочкова показала фото маленькой дочки в День защиты детей

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова показала, как в детстве выглядела её дочь Ариадна.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* фото с маленькой дочкой Ариадной на руках. Такой контент звезда балета опубликовала в честь Дня защиты детей.

Она пожелала всем детям и их родителям счастья.

"А мой ребёночек, доченька Ариадна, так выросла! Ей уже 18,5 лет", — написала под фото Анастасия.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что в гости к ней наведалась дочка со своим молодым человеком. Балерина похвасталась, что её дочь невероятно талантлива и заботлива.

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