Анастасия Волочкова показала архивное фото с маленькой дочкой Ариадной

Балерина Анастасия Волочкова показала, как в детстве выглядела её дочь Ариадна.
Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* фото с маленькой дочкой Ариадной на руках. Такой контент звезда балета опубликовала в честь Дня защиты детей.
Она пожелала всем детям и их родителям счастья.
"А мой ребёночек, доченька Ариадна, так выросла! Ей уже 18,5 лет", — написала под фото Анастасия.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что в гости к ней наведалась дочка со своим молодым человеком. Балерина похвасталась, что её дочь невероятно талантлива и заботлива.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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