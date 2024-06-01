Мария Шукшина шокирована внешним видом Ольги Бузовой на концерте в День защиты детей

Мария Шукшина обратила внимание на то, как откровенно была одета Ольга Бузовой на концерте в День защиты детей в Башкортостане.
Мария Шукшина разместила в своём Telegram-канале фото Ольги Бузовой в кожаных трусах, которые едва прикрывают пятую точку звезды.
"Уфа. День защиты детей. Бузова. Дом-3. А на Донбассе в таком прикиде слабо показаться?" — написала актриса под снимком.
Шукшина отметила, что ещё совсем недавно такой внешний вид считался образцом для подражания, однако сейчас это смотрится "пошло, вульгарно и дёшево".
Ранее Мария Шукшина опубликовала гневный пост о Филиппе Киркорове и Лолите Милявской, которые триумфально возвращаются на ТВ.
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