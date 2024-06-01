Певица Пелагея в бешенстве рассказала, какую свинью подложил ей бывший муж Иван Телегин

Певица Пелагея рассказала о подлости бывшего мужа

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выведенная из себя певица Пелагея пожаловалась на поступок бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина, который испортил отдых её дочери Таисии.

Фото: https://vk.com/pelageaofficial by ВК-аккаунт певицы Пелагеи is licensed under public doman

В День защиты детей певица рассказала, что её дочка с нетерпением готовилась к отдыху в Турции после окончания первого класса, однако эти планы были нарушены.

Пелагея рассказала, что девочка получила неожиданное "поздравление" от отца.

"26 мая, прямо в аэропорту Шереметьево, ей это поздравление прочитал офицер таможенной службы. Это был запрет на выезд Таси. Куда? На отдых, конечно", — написала артистка в "Инстаграме"*

Особенно разозлило Пелагею то, что Иван Телегин поставил под запрет вывоз ребёнка за рубеж, не сообщив об этом никому.

"Вот так, окончив свой первый класс, Тася столкнулась с жестокой действительностью (нет) с беззубой жестокостью "папочки", — обвинила бывшего мужа звезда.

Ранее сообщалось, что певица Пелагея проиграла бывшему мужу суд по алиментам.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской