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Алла Пугачёва показала, как романтично проводит время с Галкиным* на белоснежной яхте

Алла Пугачёва показал фото в обнимку с Галкиным*

1:00
Шоу-бизнес

Счастливые Алла Пугачёва и Максим Галкин* пообнимались в романтичной обстановке.

Алла Пугачёва показал фото в обнимку с Галкиным*
Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman

Алла Пугачёва опубликовала в "Инстаграме"** фото в обнимку с мужем, юмористом Максимом Галкиным*. Супруги запечатлены на белоснежной яхте на фоне других многочисленный яхт.

Свой пост народная артистка СССР сопроводила смайликами в виде различных цветов.

Подписчики Примадонны остались в восторге от такого контента.

"Плечом к плечу, всё время рядом. Хорошего вам настроения и яркого лета";

"Вот она, любовь, искренняя, настоящая, сильная. Спасибо, что вы есть";

"Счастливая Алла Борисовна! Лучик солнца! Обожаю! Живите долго", — писали фолловеры под постом певицы.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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