Алла Пугачёва показала, как романтично проводит время с Галкиным* на белоснежной яхте

Счастливые Алла Пугачёва и Максим Галкин* пообнимались в романтичной обстановке.

Алла Пугачёва опубликовала в "Инстаграме"** фото в обнимку с мужем, юмористом Максимом Галкиным*. Супруги запечатлены на белоснежной яхте на фоне других многочисленный яхт.

Свой пост народная артистка СССР сопроводила смайликами в виде различных цветов.

Подписчики Примадонны остались в восторге от такого контента.

"Плечом к плечу, всё время рядом. Хорошего вам настроения и яркого лета";

"Вот она, любовь, искренняя, настоящая, сильная. Спасибо, что вы есть";

"Счастливая Алла Борисовна! Лучик солнца! Обожаю! Живите долго", — писали фолловеры под постом певицы.