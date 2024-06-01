Алла Пугачёва показала, как романтично проводит время с Галкиным* на белоснежной яхте

Счастливые Алла Пугачёва и Максим Галкин* пообнимались в романтичной обстановке.
Алла Пугачёва опубликовала в "Инстаграме"** фото в обнимку с мужем, юмористом Максимом Галкиным*. Супруги запечатлены на белоснежной яхте на фоне других многочисленный яхт.
Свой пост народная артистка СССР сопроводила смайликами в виде различных цветов.
Подписчики Примадонны остались в восторге от такого контента.
"Плечом к плечу, всё время рядом. Хорошего вам настроения и яркого лета";
"Вот она, любовь, искренняя, настоящая, сильная. Спасибо, что вы есть";
"Счастливая Алла Борисовна! Лучик солнца! Обожаю! Живите долго", — писали фолловеры под постом певицы.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.