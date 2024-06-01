Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк впервые высказался после смерти жены

Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышев произнёс короткую речь после того, как актрису проводили в последний путь.
Пётр Чернышев не смог сдержать слёзы на похоронах супруги, которая пять лет боролась с тяжёлым онкологическим заболеванием.
53-летний фигурист избегал общения с прессой, однако после похорон кратко высказался.
"Ваша любовь… Она давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что всё будет хорошо! Спасибо вам большое", — сказал безутешный вдовец.
Проститься со звездой сериала "Моя прекрасная няня" пришли Татьяна Навка, Роман Костомаров, Лолита Милявская, Григорий Лепс и другие знаменитости.
Ранее певица Ольга Орлова похвалила Чернышева за самоотверженное поведение во время болезни жены.
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