Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк впервые высказался после смерти жены

Фигурист Пётр Чернышев произнёс речь после похорон Заворотнюк

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Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышев произнёс короткую речь после того, как актрису проводили в последний путь.

Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Пётр Чернышев не смог сдержать слёзы на похоронах супруги, которая пять лет боролась с тяжёлым онкологическим заболеванием.

53-летний фигурист избегал общения с прессой, однако после похорон кратко высказался.

"Ваша любовь… Она давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что всё будет хорошо! Спасибо вам большое", — сказал безутешный вдовец.

Проститься со звездой сериала "Моя прекрасная няня" пришли Татьяна Навка, Роман Костомаров, Лолита Милявская, Григорий Лепс и другие знаменитости.

Ранее певица Ольга Орлова похвалила Чернышева за самоотверженное поведение во время болезни жены.