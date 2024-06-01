Анастасия Костенко рассказала о победе дочерей: "Конечно, им дали первые места, потому что папа"

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко объяснила хейтерам, как тяжело достаются её дочерям спортивные победы.
Костенко опубликовала в "Инстаграме"* фото маленьких дочерей, которые занимаются спортивной гимнастикой. Звезда показала снимки с награждения девочек, а также фото с изнурительных тренировок.
"Конечно, им дали первые места, потому что папа. Потому что Тарасовы", — передразнила хейтеров Анастасия.
Она объяснила токсичным комментаторам, что её девочки усердно тренируются, чтобы добиться высоких результатов под руководством талантливых тренеров.
Ранее многодетная мать Анастасия Костенко рассказала о сложностях семейной жизни.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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