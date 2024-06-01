Анастасия Костенко рассказала о победе дочерей: "Конечно, им дали первые места, потому что папа"

Анастасия Костенко рассказала о спортивных победах дочерей

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко объяснила хейтерам, как тяжело достаются её дочерям спортивные победы.

Фото: https://www.instagram.com/kostenko by Инстаграм Анастасии Костенко is licensed under public doman

Костенко опубликовала в "Инстаграме"* фото маленьких дочерей, которые занимаются спортивной гимнастикой. Звезда показала снимки с награждения девочек, а также фото с изнурительных тренировок.

"Конечно, им дали первые места, потому что папа. Потому что Тарасовы", — передразнила хейтеров Анастасия.

Она объяснила токсичным комментаторам, что её девочки усердно тренируются, чтобы добиться высоких результатов под руководством талантливых тренеров.

Ранее многодетная мать Анастасия Костенко рассказала о сложностях семейной жизни.

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