Актриса Мария Кожевникова показала всю свою большую семью на одном фото

Мария Кожевнкова опубликовала фото с сыновьями и мужем

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова в День защиты детей поделилась с подписчиками милым семейным контентом.

Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by Инстаграм Марии Кожевниковой is licensed under public doman

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова опубликовала в "Инстаграме"* фото всей своей большой семьи в полном составе.

На снимке запечатлён муж актрисы, бизнесмен Евгений Васильев и четверо её сыновей.

"Именно безусловная любовь и поддержка родителей — главная защита детей", — написала звезда под снимком.

Поклонники актрисы осыпали её семью комплиментами и добрыми пожеланиями.

"Какая красивая семья"; "Золотые слова"; "Будьте счастливы", — писали фолловеры под постом Марии.

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