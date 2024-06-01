Актриса Мария Кожевникова показала всю свою большую семью на одном фото

Актриса Мария Кожевникова в День защиты детей поделилась с подписчиками милым семейным контентом.
Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова опубликовала в "Инстаграме"* фото всей своей большой семьи в полном составе.
На снимке запечатлён муж актрисы, бизнесмен Евгений Васильев и четверо её сыновей.
"Именно безусловная любовь и поддержка родителей — главная защита детей", — написала звезда под снимком.
Поклонники актрисы осыпали её семью комплиментами и добрыми пожеланиями.
"Какая красивая семья";
"Золотые слова";
"Будьте счастливы", — писали фолловеры под постом Марии.
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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