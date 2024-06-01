Могила Анастасии Заворотнюк расположена рядом с захоронением Юлии Началовой

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на аллее знаменитостей Троекуровского кладбища рядом с певицей Юлией Началовой.
Гроб с телом звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк вынесли из храма Покровского монастыря, где проходило отпевание, под овации собравшихся поклонников актрисы.
Могила умершей от онкологического заболевания звезды кино расположена рядом с захоронением Юлии Началовой. Отмечается, что у безвременно скончавшихся знаменитостей даже гробы одинаковые — белоснежные, как у принцесс.
Ранее сообщалось, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк не хочет открывать гроб на прощании. Вопреки этому заявлению, гроб с телом актрисы был открыт в храме.
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