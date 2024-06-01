Могила Анастасии Заворотнюк расположена рядом с захоронением Юлии Началовой

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили рядом с певицей Юлией Началовой

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на аллее знаменитостей Троекуровского кладбища рядом с певицей Юлией Началовой.

Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by ВК-аккаунт Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Гроб с телом звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк вынесли из храма Покровского монастыря, где проходило отпевание, под овации собравшихся поклонников актрисы.

Могила умершей от онкологического заболевания звезды кино расположена рядом с захоронением Юлии Началовой. Отмечается, что у безвременно скончавшихся знаменитостей даже гробы одинаковые — белоснежные, как у принцесс.

Ранее сообщалось, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк не хочет открывать гроб на прощании. Вопреки этому заявлению, гроб с телом актрисы был открыт в храме.