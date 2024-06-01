Shot: родные Заворотнюк не использовали для ее лечения специальную вакцину

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк, более известной по сериалу "Моя прекрасная няня", не стали лечить ее специальной вакциной, разработанной в московском Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта. Об этом пишет Газета.RU, ссылаясь на Shot.
Ранее в СМИ сообщали, что Заворотнюк лечили вакциной, сделанной из раковых клеток.
Муж актрисы Петр Чернышёв действительно обращался в ИМБ им. Энгельгардта и передавал клетки опухоли для выработки специальных вирусов, которые якобы способны уничтожить онкологию.
Препарат изготовили, но его так и не использовали из-за нехватки нужной документации по вакцине и ограничений в использовании. В больнице тогда нельзя было колоть пациенту лекарство, которое не прошло клинические испытания.
Родственники актрисы обращались и в в петербургский НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. В этом центре ей могли сделать вакцину, однако полностью победить болезнь не получилось из-за ее поздней стадии.
У Анастасии Заворотнюк в 2018 году была обнаружена опухоль головного мозга — глиобластома. Актрисы не стало в ночь на 30 мая. Она умерла в возрасте 53 лет.
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