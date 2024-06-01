Лера Кудрявцев рассказала о необычном виде телефонного мошенничества

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как её атаковали мошенники.
Звезда ТВ пожаловалась подписчикам на необычных мошенников, которые одолевают её звонками.
"Тебе звонят люди и очень радостно, со смехом практически, с таким неким гипер восхищением впаривают билеты на спектакли", — написала ведущая шоу "Секрет на миллион" в своём Telegram-канале.
Вывело звезду ТВ из себя именно позитивный настрой навязчивых аферистов.
"Какая чудесная погода за окном! У вас надеюсь отлично, а может даже и лучше. Вы даже не представляете, какой подарок мы вам приготовили в этот чудесный день", — передала телеведущая текст мошенников.
Кудрявцева объяснила, что сразу блокирует неизвестные номера.
"Не бесите!" — высказалась Лера эмоционально.
Ранее Лера Кудрявцева рассказала об активизировавшихся перед Днём Победы мошенниках.
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