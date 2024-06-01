Лера Кудрявцев рассказала о необычном виде телефонного мошенничества

Леру Кудрявцеву вывели из себя телефонные мошенники: "Не бесите!"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как её атаковали мошенники.

Фото: www.flickr.com by Web Summit is licensed under Creative Commons Attribuzione 2.0 Generico

Звезда ТВ пожаловалась подписчикам на необычных мошенников, которые одолевают её звонками.

"Тебе звонят люди и очень радостно, со смехом практически, с таким неким гипер восхищением впаривают билеты на спектакли", — написала ведущая шоу "Секрет на миллион" в своём Telegram-канале.

Вывело звезду ТВ из себя именно позитивный настрой навязчивых аферистов.

"Какая чудесная погода за окном! У вас надеюсь отлично, а может даже и лучше. Вы даже не представляете, какой подарок мы вам приготовили в этот чудесный день", — передала телеведущая текст мошенников.

Кудрявцева объяснила, что сразу блокирует неизвестные номера.

"Не бесите!" — высказалась Лера эмоционально.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала об активизировавшихся перед Днём Победы мошенниках.