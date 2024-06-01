Тренер Татьяна Тарасова на инвалидной коляске прибыла проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.
В сети распространяется видео, на котором тренер Татьяна Тарасова едет к месту проведения траурной церемонии на инвалидной коляске.
Заслуженный тренер России познакомилась с Анастасией Заворотнюк на проекте "Ледниковый период".
Шоу стало для Заворотнюк судьбоносным. Там она познакомилась с будущим супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище после отпевания в Покровском монастыре.
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