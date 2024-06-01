Тренер Татьяна Тарасова на инвалидной коляске прибыла проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк

Татьяна Тарасова на инвалидной коляске приехала проститься с Заворотнюк

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.

Фото: https://vk.com/ta_tarasova by ВК-аккаунт Татьяны Тарасовой is licensed under public doman

В сети распространяется видео, на котором тренер Татьяна Тарасова едет к месту проведения траурной церемонии на инвалидной коляске.

Заслуженный тренер России познакомилась с Анастасией Заворотнюк на проекте "Ледниковый период".

Шоу стало для Заворотнюк судьбоносным. Там она познакомилась с будущим супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище после отпевания в Покровском монастыре.